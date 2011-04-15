Дайджест газеты "Ведомости" от 27 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 марта 2018 года.





ПОЧЕМУ ТРАГЕДИИ ПОВТОРЯЮТСЯ



Какие уроки стоит извлечь из "Зимней вишни", "Хромой лошади" и других трагедий.



Трагедию в Кемерове, где в огне и ядовитом дыму пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли, по последним данным, 64 человека, а большинство жертв - дети, можно назвать рукотворным Бесланом. Погибших впятеро меньше, чем в сентябре 2004 г. (336 человек, в том числе 186 детей), но и погибли они не от рук террористов, а стали жертвами тотальной халатности сотрудников торгового комплекса, его администрации и, не исключено, попустительства надзорных органов.



Государственная система коллективной безопасности, в которой халатность на местах должна предотвращаться органами надзора и контроля, в который раз подтвердила свою неэффективность - но это знание дорого обходится обществу, которое никак не контролирует "контролеров".





"ЧЕРЕЗ ГОД НАЧНЕТСЯ ДЕФИЦИТ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ"



Гендиректор "Рольфа"Светлана Виноградова рассказывает, как избежать краха на падающем авторынке, и верит, что он вернется к докризисному уровню с годовыми продажами в 3 млн машин.



Светлана Виноградова стала гендиректором крупнейшего в стране автодилера "Рольф" чуть больше года назад, а до этого проработала там 23 года. Она возглавила компанию после того, как российский рынок упал в 2016 г. на 11%, но "Рольф" чувствовал себя в кризис на удивление хорошо: в том году продажи выросли на 16%. С тех пор рост замедлился, однако Виноградова настаивает, что главное не "штуки" и не выручка, а рентабельность, - и результатами довольна.



В 2016 г. "Рольф" купил четыре дилерских центра "Пеликан-авто", Виноградова занималась их интеграцией в рольфовский бизнес. Следующим приобретением может стать автодилер "Дженсер" Владимира Пронина. Компания объявила о реструктуризации долгов в сентябре 2017 г., но, как рассказывали источники "Ведомостей", не смогла ее завершить, поскольку ВТБ и банк "Союз" все-таки потребовали погашения кредитов. В результате примерно 4% "Дженсера" получил за долги еще один крупный кредитор - Сбербанк, который стал обсуждать варианты спасения компании с "Рольфом": банк взял бы на себя обязательства по долгам "Дженсера", а его наиболее интересные активы могут быть внесены в капитал "Рольфа". Взамен Сбербанк получил бы долю в объединенной компании. Виноградова подтвердила, что переговоры идут.





ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ ВКЛАД



Верховный суд отменил решения судов по делу вкладчика, снявшего деньги незадолго до краха банка. АСВ подало много таких исков.



Верховный суд России в понедельник отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика банка "Унифин" Рашита Сайфутдинова. Тот снял деньги со счета за четыре дня до отзыва лицензии у банка, выдачу ему денег успешно оспорило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).



11 февраля 2016 г. Сайфутдинов получил в кассе банка $39 850, 25 350 евро и 2,6 млн руб., 15 февраля Центробанк отозвал у банка лицензию. АСВ, как конкурсный управляющий банка, сочло, что Сайфутдинову было оказано предпочтение перед другими кредиторами банка - на момент выдачи денег "Унифину" уже не хватало средств, чтобы исполнять поручения других клиентов, говорится в материалах дела. Суды позицию АСВ поддержали. Вкладчик оспорил их решения в Верховном суде.





УГОЛЬ СНОВА В ЦЕНЕ



Мировые цены на коксующийся уголь продолжат расти из-за сокращения экспорта Австралией. Дополнительный спрос на руку российским компаниям.



На долю Австралии приходится лишь пятая часть (22,8%) мировой добычи коксующегося угля - 215,1 млн т в 2017 г. Но низкие внутренние потребности позволяют направлять на экспорт 98% добычи, что выводит страну на первое место по этому показателю в мире. В 2017 г. на долю австралийского коксующегося угля пришлось 62% мировой торговли (210,8 млн т из 340 млн т, по данным АКРА). Внушительная доля рынка, занимаемая австралийскими производителями, делает их цены бенчмарком для остальных поставщиков. На протяжении последних двух лет экспорт коксующегося угля из Австралии снижается. В 2016 г. он упал на 10%.





КОНКУРЕНТ ИЗ ШАНХАЯ



Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, рассчитывая составить конкуренцию Brent и WTI.



В понедельник, 26 марта, Шанхайская международная энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange, INE) запустила торги нефтяными фьючерсами в юанях, говорится в сообщении материнской компании - Shanghai Futures Exchange. Начальная цена 1 барр. нефти с поставкой в сентябре 2018 г. была 416 юаней ($66,2), в июле 2019 г. - 388 юаней ($61,8), в июле 2020 г. - 375 юаней ($59,7). Торги открылись с 442,7 юаня ($70,6) за 1 барр. В первый день было заключено 18 000 сделок, оборот превысил $2,7 млрд, следует из данных INE.



Китай в 1993 г. пытался начать торги фьючерсами на нефть, торги продлились год, но опыт сочли неудачным, и их прекратили.





МАКСИМ ВОРОБЬЕВ НАЧНЕТ СТРОИТЬ В МОСКВЕ



Девелоперская компания брата губернатора Подмосковья Максима Воробьева начинает первый проект в старой Москве. На землях Романа Абрамовича и Александра Клячина она планирует построить квартал на 1,5 млн кв.м.



Девелоперская компания "Самолет две столицы" подписала соглашение с АО "Химки Молжаниново" о совместной застройке 136 га в Молжанинове, следует из совместного сообщения партнеров. Московские власти еще осенью прошлого года разрешили в рамках проекта развития района построить на 928 га около 3,55 кв. м недвижимости, из которых 1,86 млн кв. м - жилье, остальное - индустриальная недвижимость для создания рабочих мест и коммерческие площади. Партнеры, как следует из их сообщения, договорились о совместном строительстве 1,5 млн кв. м. недвижимости. "Самолет две столицы" входит в группу "Самолет". Согласно ЕГРЮЛ, 75% долей в "Самолете две столицы" принадлежит ЗАО "ИГ 11", основной учредитель которой - брат губернатора Московской области Максим Воробьев.





QATAR AIRWAYS ХОЧЕТ КУПИТЬ ЧАСТЬ "ВНУКОВО"



Национальный перевозчик Катара Qatar Airways хочет купить 25% аэропорта "Внуково". Два года назад Катар уже купил пакет в концессионере "Пулково".



Авиакомпания Qatar Airways (принадлежит правительству Катара) подпишет соглашение с аэропортом "Внуково" о заинтересованности в покупке 25% аэропорта, рассказал на пресс-конференции в Москве гендиректор Qatar Airways Акбар Аль-Бакер. Он надеется в течение восьми недель договориться о деталях и тогда подписать соглашение о покупке. Факт переговоров с Qatar Airways подтвердил "Ведомостям" человек, близкий к одному из акционеров "Внуково".



"Внуково" - третий по пассажиропотоку аэропорт в Москве и России, в 2017 г. принял 18,14 млн пассажиров. В 2017 г. завершилась консолидация государственных и частных активов аэропорта на базе АО "Международный аэропорт "Внуково", блокирующий пакет объединенной компании принадлежит государству в лице Росимущества.





ЧЕМ СИНУСОИДА ЛУЧШЕ ШТОПОРА



Дело Скрипаля опять закрутило маховик нашего конфликта с Западом, который в реальности по-прежнему находится у развилки.



Первый вариант можно назвать стратегией анаконды - известный термин, предполагающий постоянное усиление давления на оппонента. В таком случае конфликт будет развиваться по нарастающей: новые санкции, новые обвинения, новые скандалы. После выступления Владимира Путина с посланием и истории с отравлением, которая на самом деле еще только начинается, аргументы в пользу такого сценария вроде бы есть.



Второй вариант я бы назвал синусоидой. Конфликт будет вспыхивать и затухать, периоды обострения будут чередоваться с промежутками некоторой нормализации, которую по ошибке можно принять за свет в конце тоннеля. Конца, конечно, еще не видно.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.03.2018