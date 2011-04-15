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27/03/2018
12:12

НОВАТЭК поставил первую партию СПГ в Индию

Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. (дочернее общество НОВАТЭКа) поставило на рынок Индии первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенную на проекте "Ямал СПГ". Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.

Первый заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Лев Феодосьев отметил: "Одним из наших основных приоритетов, заложенных в стратегию развития компании до 2030 года, является расширение географии поставок и рост нашего присутствия на ключевых рынках стран Азии. Первая поставка СПГ на растущий индийский рынок является важным шагом в развитии этого направления".

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м.

Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.


"AK&M" от 27.03.2018
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