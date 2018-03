А.Миллер и А.Цыбульский обсудили перспективы газификации Ненецкого автономного округа

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что Газпром успешно разрабатывает Приразломное месторождение в Печорском море. С декабря 2013 года на месторождении добыто более 6 млн т нефти.



Компания планирует подготовить проект доразведки Ванейвисского и Лаявожского месторождений, расположенных восточнее Нарьян-Мараа, провести сейсморазведочные работы методом 3D и уточнить их геологическую модель.



Отдельное внимание на встрече было уделено перспективам развития газификации округа. На 1 января 2018 года уровень газификации региона составляет 93.8% (в среднем по России — 68.1%).



В 2018 году компания планирует завершить проектно-изыскательские работы по пяти межпоселковым газопроводам к следующим населённым пунктам: с. Великовисочное, д. Каменка, с. Коткино, д. Лабожское, с. Оксино, д. Пылемец, п. Тошвиска, д. Устье, п. Хонгурей и д. Щелино. Решение о строительстве этих газопроводов может быть принято после предоставления Администрацией НАО информации по долгосрочному прогнозу спроса на природный газ.



На территории НАО действует локальная система газоснабжения. Единственным поставщиком газа в населённые пункты региона является ЗАО "Печорнефтегазпром" (50% акций принадлежит ООО "Газпром трансгаз Ухта", 100-процентному дочернему обществу ПАО "Газпром").



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 27.03.2018