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27/03/2018
12:16

Компания Foxconn покупает Belkin и Linksys за $866 млн

Foxconn Interconnect Technology, подразделение компании Foxconn, которая занимается сборкой смартфонов iPhone, а также другой техники, объявило о приобретении компании Belkin International. Об этом сообщает специализированный информационно-аналитический сайт iXBT.com.

Belkin International производит не только аксессуары, но и различные электронные устройства под брендами Belkin, Linksys, Wemo и Phyn. В частности, торговая марка и подразделение Linksys, известные своими роутерами, были куплены компанией Belkin у Cisco пять лет назад. Зарядные устройства, внешние аккумуляторы, кабели и прочие аксессуары Belkin хорошо известны среди поклонников продукции Apple.

Под брендом Wemo выпускаются продукты для "умного" дома, которые используют платформу Apple HomeKit. Подразделение Phyn занимается интеллектуальными системами мониторинга качества воды, а также её очисткой и контролем утечек.

Foxconn Interconnect Technology заявила, что намеревается существенно расширить портфолио своих продуктов в премиальном сегменте и ещё более активно развиваться в направлении выпуска устройство для "умного" дома.



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