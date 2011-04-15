Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/03/2018
10:48

Рубль оказался во власти геополитических новостей

После уверенного продолжения роста, во второй половине дня рубль резко развернулся вниз и понес внушительные потери против иностранных валют. "Россиянин" оказался во власти геополитических новостей, также не сумев получить поддержку со стороны нефтяного фактора, где превалировала негативная динамика. По итогам сессии доллар, который в моменте приближался к области 57.50 руб., закрылся над психологической отметкой. Пара евро/рубль дошла до максимумов середины февраля на 71.50 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.

Известия о столь дружной и массовой высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других государств, включая США, огорчили "быков" по рублю. Тем не менее, угроза со стороны этого фактора, на наш взгляд, остается ограниченной для рубля и российских активов в целом, пока не поднимается тема новых санкций в связи с делом Скрипаля. Если же государства, ополчившиеся на Москву в связи с инцидентом в Солсбери, намекнут на дополнительные меры, это дополнительно ударит по привлекательности российской валюты.

Противодействующими факторами на данный момент выступают слабый доллар, дорогая нефть и сохраняющийся довольно высокий спекулятивный спрос на ОФЗ. Американская валюта остается уязвимой в условиях агрессивной политики администрации Трампа, и на фоне торговых трений выглядит все менее интересной и нестабильной. Пока на этом фронте будет сохраняться напряженность, ждать полноценного возвращения спроса на "американца" не стоит.

В этих условиях у рубля есть возможность если не для укрепления, то для предотвращения масштабной просадки даже с учетом сложной дипломатической обстановки. С евро ситуация иная - здесь есть угроза дальнейшего отступления нашей валюты.


"AK&M" от 27.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100