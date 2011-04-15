Рубль оказался во власти геополитических новостей

После уверенного продолжения роста, во второй половине дня рубль резко развернулся вниз и понес внушительные потери против иностранных валют. "Россиянин" оказался во власти геополитических новостей, также не сумев получить поддержку со стороны нефтяного фактора, где превалировала негативная динамика. По итогам сессии доллар, который в моменте приближался к области 57.50 руб., закрылся над психологической отметкой. Пара евро/рубль дошла до максимумов середины февраля на 71.50 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



Известия о столь дружной и массовой высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других государств, включая США, огорчили "быков" по рублю. Тем не менее, угроза со стороны этого фактора, на наш взгляд, остается ограниченной для рубля и российских активов в целом, пока не поднимается тема новых санкций в связи с делом Скрипаля. Если же государства, ополчившиеся на Москву в связи с инцидентом в Солсбери, намекнут на дополнительные меры, это дополнительно ударит по привлекательности российской валюты.



Противодействующими факторами на данный момент выступают слабый доллар, дорогая нефть и сохраняющийся довольно высокий спекулятивный спрос на ОФЗ. Американская валюта остается уязвимой в условиях агрессивной политики администрации Трампа, и на фоне торговых трений выглядит все менее интересной и нестабильной. Пока на этом фронте будет сохраняться напряженность, ждать полноценного возвращения спроса на "американца" не стоит.



В этих условиях у рубля есть возможность если не для укрепления, то для предотвращения масштабной просадки даже с учетом сложной дипломатической обстановки. С евро ситуация иная - здесь есть угроза дальнейшего отступления нашей валюты.





"AK&M" от 27.03.2018