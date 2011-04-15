Северсталь получила первый заказ на новый бренд SeverFarm

ПАО "Северсталь" представило новый бренд для строительства промышленных и сельскохозяйственных объектов - SeverFar, на который уже получен первый заказ. Об этом говорится в сообщении компании.



SeverFarm - это оцинкованный металлопрокат со специальным покрытием, устойчивым к разрушающему воздействию биологически и химически агрессивных сред. Новый продукт стал первым премиальным брендом, полностью разработанным в рамках проекта "Продуктовые инновации".



Уникальные характеристики нового бренда обеспечивают высокую стойкость к коррозии даже под воздействием кислот, аммиака, дезинфицирующих веществ, органических растворителей, щелочей и пара. Покрытие имеет максимальную защиту от ультрафиолетового излучения и повышенную устойчивость к механическим повреждениям. Подтверждением качества продукта является гарантия от сквозной коррозии на 20 лет даже при эксплуатации в агрессивных средах, которую Северсталь даёт своим клиентам.



Компания рекомендует использовать SeverFarm для строительства и реконструкции птицеферм, животноводческих комплексов, хранилищ зерна, комплексов по выращиванию грибов, а также предприятий химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности.



Производство SeverFarm освоено в семи цветах, однако компания планирует и дальше расширять цветовую гамму согласно пожеланиям и запросам клиентов.



Первый заказ на новый бренд Северсталь получила от крупнейшего в стране производителя колбас и полуфабрикатов, выпускающего до 40 тыс. т продукции в год. Новый вид проката будет использован для строительства промышленного комплекса из 30 зданий общей площадью 26 тыс. кв. м.



"Идея создания продукта со специальными свойствами появилась у нас в ответ на пожелания наших клиентов, которые все чаще стали обращаться к нам с просьбой освоить производство проката, устойчивого к воздействию агрессивных сред, - комментирует генеральный директор АО "Северсталь Менеджмент" Александр Шевелев. - SeverFarm был разработан в абсолютно новом для нас SCRUM-формате, который мы ввели для работы кросс-функциональных команд. Благодаря такому формату взаимодействия сотрудников, принятому в соответствии с новой маркетинговой стратегией, нам удалось в разы сократить время от получения идеи на разработку продукта до его непосредственного представления нашим клиентам - оно составило всего 6 месяцев. Считаю, что освоение производства нового бренда за такой короткий отрезок - доказательство того, что мы избрали правильный путь работы с продуктовыми инновациями".



Линейка брендов компании "Северсталь" для строительной отрасли включает также арматуру класса А600С - "АрмаНорма" и оцинкованный металлопрокат с полимерным покрытием, специально разработанный для изготовления металлочерепицы: "Стальной шелк", "Стальной бархат" и "Стальной кашемир".



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.



Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В феврале 2017 года Северсталь завершила размещение необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму до $250 млн с погашением в 2022 году. Эмитентом облигаций выступила компания Abigrove Limited.Собукраннерами и ведущими соорганизаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Societe Generale Corporate & Investment Banking.



"AK&M" от 27.03.2018