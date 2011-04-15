ESET обнаружила новые образцы шпионского софта разработчика Hacking Team

ESET обнаружила новые, ранее неизвестные образцы программного обеспечения для кибершпионажа Remote Control System (RCS), разработкой и продажей которого занимается итальянская компания Hacking Team. Шпионский софт используется для слежки за пользователями в 14 странах мира. Об этом говорится в сообщении ESET.



Hacking Team получила известность, реализуя шпионское ПО правоохранительным органам и спецслужбам. Remote Control System (RCS), флагманский продукт компании, позволяет скачивать файлы с инфицированного компьютера, перехватывать письма и сообщения, удалённо управлять веб-камерой и микрофоном.



В июле 2015 года Hacking Team стала жертвой взлома, в результате которого в сеть утек исходный код шпионского софта. Компания была вынуждена просить клиентов приостановить использование RCS. В настоящее время специалисты ESET обнаружили и изучили новые образцы программы. Анализ позволяет с уверенностью утверждать, что разработку продукта продолжает сама Hacking Team.



Новые версии RCS поддерживают те же функции, что и до утечки исходного кода.



При этом они модифицированы в сравнении с прежними образцами. Важно отметить, что изменения соответствуют собственному стилю программирования Hacking Team и указывают на глубокое понимание кода.



Образцы скомпилированы в период с сентября 2015 года по октябрь 2017 года. По данным телеметрии ESET, практическое применение этих образцов зафиксировано через несколько недель после компиляции. Все они подписаны новыми цифровыми сертификатами.



Изученные в ESET образцы RCS распространялись с помощью фишинговых рассылок. Вредоносный исполняемый файл маскировался под документ PDF с использованием двойного расширения файла. Названия документов-приманок, вероятно, ориентированы на потенциальных жертв из числа сотрудников дипломатических представительств.



Анализ образцов позволяет сделать вывод о том, что их создал один и тот же разработчик (или группа разработчиков). Это не написанные изолированно друг от друга версии разных авторов, воспользовавшихся слитым в интернет исходным кодом.



ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 27.03.2018