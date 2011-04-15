Novartis продаст долю в безрецептурном СП компании GSK за $13 млрд

Novartis заключила соглашение с компанией GlaxoSmithKline plc (GSK) о продаже 36.5% доли в совместном предприятии по производству безрецептурных препаратов. Об этом сообщается в пресс-релизе Novartis.



Сумма сделки составит $13 млрд, оплата будет произведена денежными средствами после выполнения всех условий её закрытия. Оценка, согласованная сторонами, отражает значительный рост стоимости, достигнутый под руководством совета директоров СП и объединённой управленческой команды. Продажа актива позволит Novartis продолжить работу по концентрации на развитии и росте основного бизнеса.



Завершение сделки ожидается во II квартале 2018 года после получения необходимых разрешений, включая одобрение со стороны акционеров GSK.



СП было образовано в 2015 году в ходе преобразования портфеля активов Novartis. Компании провели сделку в три этапа, одним из которых стало объединение активов по производству безрецептурных препаратов Novartis и GSK.



Швейцарская фармацевтическая компания Novartis занимается разработкой инновационных медицинских решений, отвечающих текущим потребностям пациентов и обществ. Продукция Novartis продаётся в 155 странах мира. Выручка компании от продаж продукции за 2017 год составила $49.1 млрд.





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