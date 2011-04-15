Д.Медведев одобрил эксперимент по маркировке драгоценностей

Правительство РФ одобрило проведение с 1 июня по 1 ноября 2018 года эксперимента по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них контрольными знаками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Цели эксперимента - апробация эффективности введения маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и камнями, для обеспечения контроля за оборотом отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них, подтверждения подлинности отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них, их легального происхождения; определение технических возможностей эксплуатации интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней на всех этапах их оборота.





"AK&M" от 27.03.2018