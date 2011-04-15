Сделка по покупке Qatar Airways акций аэропорта "Внуково" может потребовать предварительного согласования Правкомиссии РФ

Сделка по покупке Qatar Airways 25% акций аэропорта "Внуково" может потребовать предварительного согласования Правкомиссии РФ. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Начальник управления контроля иностранных инвестиций Олеся Мильчакова сказала:



"Насколько нам известно, компания Qatar Airways принадлежит Правительству Катара, то есть в понимании Закона N 57-ФЗ является иностранным инвестором, находящимся под контролем иностранного государства. Аэропорт "Внуково", безусловно, является стратегическим обществом. Таким образом, приобретение 25% акций стратега потребует подачи ходатайства в ФАС России с последующим его вынесением на заседание Правительственной комиссии".



Замглавы ФАС Андрей Цыганов в свою очередь заявил: "Это не первая инвестиция структур Правительства Катара в российские инфраструктурные объекты. Приобретение доли в операторе аэропорта "Пулково" также проходило через Правительственную комиссию. Наши катарские партнеры подтвердили статус добросовестных инвесторов, сделка была выгодна всем сторонам. ФАС России приветствует осуществление столь крупного проекта и уверена, что эта сделка пойдёт на благо экономики страны", - прокомментировал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов.



О том, что Qatar Airways планирует войти в капитал аэропорта "Внуково" ранее сообщил исполнительный директор авиакомпании Акбар аль-Бакер. По его словам, сделка по покупке 25% акций может быть закрыта в течение двух месяцев, по завершении необходимых юридических процедур.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в 2017 году составил 18.139 млн, что на 30.1% больше аналогичного показателя 2016 года.



Чистый убыток аэропорта "Внуково" по РСБУ в 2017 году вырос на 3.74% до 227.714 млн руб.



Выручка увеличилась в 4.6 раза до 3.429 млрд руб. с 745.104 млн руб.



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