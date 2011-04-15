"Внуково" исполняет требования по организации доступа такси, ФАС

Аэропорт "Внуково" исполняет требования по организации доступа такси. На данном этапе антимонопольное дело возбуждено не будет. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Ранее в ФАС поступило обращение мэра Москвы и губернатора Подмосковья в связи с возможными ограничениями конкуренции в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Также Правительство РФ поручило ФАС принять меры антимонопольного реагирования на сложившуюся ситуацию в аэропортах Московского авиационного узла.



ФАС выдала аэропортам МАУ предупреждения о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. В рамках исполнения выданного предупреждения "Внуково" на своём официальном сайте разместило информацию по условиям доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на привокзальную площадь.



В ходе проверки исполнения предупреждения сотрудники ФАС осуществили ряд контрольных выездов в аэропорт "Внуково", которые показали отсутствие выделенной "первой линии" для таксомоторных средств, а также отсутствие ограничения доступа к ней.



ФАС продолжит мониторинг ситуации с доступом такси на первую линию аэропорта и выполнения поведенческих требований, выдвинутых антимонопольным органом.



В свою очередь, "Внуково" обязуется продолжить работу по созданию отдельной специальной стоянки для таксомоторных средств в непосредственной близости от привокзальной площади, подчеркивает антимонопольная служба.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в 2017 году составил 18.139 млн, что на 30.1% больше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" по РСБУ в 2017 году вырос на 3.74% до 227.714 млн руб. с 219.503 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 4.6 раза до 3.429 млрд руб. с 745.104 млн руб., прибыль от продаж составила 292.513 млн руб. против убытка в 255.992 млн руб. за 2016 год, убыток до налогообложения снизился на 27.24% до 192.456 млн руб. с 264.515 млн руб.



"AK&M" от 27.03.2018