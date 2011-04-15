Китайская Vanke продолжает переговоры о покупке доли в российской O1

Китайский девелопер Vanke Co Ltd продолжает переговоры о покупке доли в российской O1. Об этом сообщает Reuters.



Никакого решения по сделке пока не принято.

В сентябре источник, знакомый с ходом переговоров, говорил, что O1 Properties, один из крупнейших владельцев офисной недвижимости класса А в Москве, ведёт переговоры с Vanke Group о продаже доли в бизнесе.



O1 владеет 15 бизнес-центрами в Москве стоимостью более $4 млрд, согласно данным компании.



Vanke, второй по объёму продаж китайский девелопер, диверсифицирует бизнес, расширяя активность на рынке коммерческой недвижимости и в таких сферах, как сектор арендуемого жилья на фоне ожесточенной конкуренции в китайском жилищном секторе.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"