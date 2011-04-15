В "Монако" опровергли слухи о продаже клуба

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев выступил с заявлением, в котором опроверг сообщения СМИ о возможной покупке президентом "Монако" российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым итальянского "Милана".



"Клуб заявляет, что в настоящий момент не ведётся никаких переговоров ни о продаже ФК "Монако", ни о покупке ФК Милан. Президент Дмитрий Рыболовлев счастлив, что развивает монакский проект в течение 7 лет. АС Монако напоминает, что клуб был последним во Второй Лиге в 2011 году, а сегодня - действующий чемпион Франции", - сказал он.



Ранее сообщалось, что Д.Рыболовлев может продать контрольный пакет акций команды ради покупки итальянского "Милана". Нынешний президент "Милана" Ли Йонхонг приобрёл команду в апреле 2017 года у Сильвио Берлускони за 740 млн евро.



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