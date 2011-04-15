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27/03/2018
17:13

Германия разрешила Nord Stream строительство "Северного потока - 2"

Компания Nord Stream 2 получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока-2". Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены", – говорит Йенс Ланге, менеджер по получению разрешений в Германии, Nord Stream 2 AG.

Эти разрешения – результат интенсивной работы, начатой в апреле 2017 и проведенной в соответствии с национальным законодательством. Процесс получения разрешений показал, что газопровод "Северный поток - 2" необходим для удовлетворения дефицита импорта газа в ЕС в будущем и повысит безопасность энергопоставок, подчёркивается в сообщении.

Процедуры получения разрешений в других четырёх странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году.

"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море. Предполагается, что газопровод будет введён в эксплуатацию до конца 2019 года.



"AK&M" от 27.03.2018
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