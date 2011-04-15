Аэрофлот временно замораживает цены на билеты в Кемерово из Москвы и обратно

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" оставляет только минимальные тарифы в экономический класс по направлению Москва - Кемерово и обратно в связи с трагедией, произошедшей 25 марта в ТРК "Зимняя вишня". Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.



Цены будут временно заморожены на уровне 8.051 тыс. руб. в одну сторону или 16.102 тыс. руб. за перелёт туда - обратно, с учётом такс и сборов.



Цены зафиксированы до 5 апреля при вылете из "Шереметьево" и до 6 апреля - при вылете из аэропорта Кемерово в Москву.



Аэрофлот выражает соболезнования всем родственникам и близким погибших во время пожара.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в 2017 году вырос на 13.3% до 32.845 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а в январе-феврале 2018 года - на 4.8% до 4.727 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО в 2017 году снизилась на 40.61% до 23.06 млрд руб. с 38.826 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.47% до 532.934 млрд руб. с 495.88 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 36.11% до 40.411 млрд руб. с 63.254 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.7% до 33.726 млрд руб. с 53.281 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 28.2% до 56.015 млрд руб. с 78.004 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 5.2 п. п. до 10.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота за 2017 год по РСБУ выросла на 21.71% до 28.443 млрд руб. с 23.369 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.38% до 446.649 млрд руб. с 427.901 млрд руб., убыток от продаж составил 1.533 млрд руб. против прибыли в 12.59 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения выросла на 2.09% до 35.224 млрд руб. с 34.501 млрд руб.



"AK&M" от 27.03.2018