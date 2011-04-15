Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/03/2018
16:35

Минстрой разработал правила управления малоэтажной застройкой

Минстрой России подготовил законопроект, регулирующий правила управления домами не выше трех этажей, в том числе, таунхаусами и индивидуальными домами. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса.

В настоящее время законодательство не регулирует правила управления малоэтажными домами, а также таунхаусами и индивидуальными домами, построенными в жилых поселках. В том числе, отсутствуют механизмы в части установки тарифов на содержание домов и обслуживание придомовых территорий, разграничения ответственности за содержание общего имущества, определения способа управления такими поселками.

Законопроектом определяются понятия малоэтажного жилого комплекса и дома жилого блока, а также состав общего имущества каждой из категорий. Так, к общему имуществу дома в жилом блоке относятся только подвалы, технические подполья и коммуникации, которые в них расположены.

Общее имущество в малоэтажном комплексе - это еще дороги и проезды, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковочное пространство, элементы благоустройства и озеленения, строения и сооружения, расположенные на территории малоэтажного жилого комплекса и не относящиеся к объектам инженерно-технической и социальной инфраструктуры, а также архитектурная подсветка, наружное освещение территорий общего пользования и земельные участки. Предполагается, что правилами создания и эксплуатации малоэтажного комплекса может быть установлен другой состав общего имущества, а изменить его можно только с согласия всех собственников.

Также в документе прописываются способы управления малоэтажными жилыми комплексами, а также правила проведения собраний собственников.


"AK&M" от 27.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100