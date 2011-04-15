Минстрой разработал правила управления малоэтажной застройкой

Минстрой России подготовил законопроект, регулирующий правила управления домами не выше трех этажей, в том числе, таунхаусами и индивидуальными домами. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса.



В настоящее время законодательство не регулирует правила управления малоэтажными домами, а также таунхаусами и индивидуальными домами, построенными в жилых поселках. В том числе, отсутствуют механизмы в части установки тарифов на содержание домов и обслуживание придомовых территорий, разграничения ответственности за содержание общего имущества, определения способа управления такими поселками.



Законопроектом определяются понятия малоэтажного жилого комплекса и дома жилого блока, а также состав общего имущества каждой из категорий. Так, к общему имуществу дома в жилом блоке относятся только подвалы, технические подполья и коммуникации, которые в них расположены.



Общее имущество в малоэтажном комплексе - это еще дороги и проезды, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковочное пространство, элементы благоустройства и озеленения, строения и сооружения, расположенные на территории малоэтажного жилого комплекса и не относящиеся к объектам инженерно-технической и социальной инфраструктуры, а также архитектурная подсветка, наружное освещение территорий общего пользования и земельные участки. Предполагается, что правилами создания и эксплуатации малоэтажного комплекса может быть установлен другой состав общего имущества, а изменить его можно только с согласия всех собственников.



Также в документе прописываются способы управления малоэтажными жилыми комплексами, а также правила проведения собраний собственников.





"AK&M" от 27.03.2018