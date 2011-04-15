Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/03/2018
17:47

Правительство упорядочило учёт количества обманутых дольщиков в регионах

Правительство РФ устанавливает форму плана-графика ("дорожной карты") по решению проблем обманутых дольщиков. Регионы будут ежеквартально предоставлять в Минстрой России информацию о реализации мер по решению проблем обманутых дольщиков. Как говорится в сообщении Минстроя, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, документом вносятся изменения в части установления крайнего срока восстановления прав граждан, включенных в реестр, а планы-графики дополняются показателем по общему количеству договоров долевого участия, заключенных в проблемных объектах.

Важным моментом, зафиксированном в документе, является необходимость актуализировать региональные планы-графики ежеквартально. В случае изменения срока восстановления прав граждан высшее должностное лицо субъекта должно будет обосновать внесение изменений.


"AK&M" от 27.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100