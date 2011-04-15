Правительство упорядочило учёт количества обманутых дольщиков в регионах

Правительство РФ устанавливает форму плана-графика ("дорожной карты") по решению проблем обманутых дольщиков. Регионы будут ежеквартально предоставлять в Минстрой России информацию о реализации мер по решению проблем обманутых дольщиков. Как говорится в сообщении Минстроя, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В частности, документом вносятся изменения в части установления крайнего срока восстановления прав граждан, включенных в реестр, а планы-графики дополняются показателем по общему количеству договоров долевого участия, заключенных в проблемных объектах.



Важным моментом, зафиксированном в документе, является необходимость актуализировать региональные планы-графики ежеквартально. В случае изменения срока восстановления прав граждан высшее должностное лицо субъекта должно будет обосновать внесение изменений.





"AK&M" от 27.03.2018