Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, упрощающий газификацию частного сектора

Профильный комитет Госдумы одобрил разработанный Минстроем проект поправок в Градостроительный кодекс РФ, упрощающий строительство и реконструкцию сетей газораспределения и газопотребления и снижающий административные барьеры в данной сфере. Об этом говорится в сообщении министерства.



Законопроектом предлагается исключить необходимость получения разрешения на строительство сетей газораспределения и газопотребления с проектным рабочим давлением до 0.6 МПа. Таким образом, значительно упрощается для потребителя порядок, стоимость и сроки строительства сетей газораспределения.



С 1 января 2017 года для зданий и сооружений, для строительства которых не требуется разрешение на строительство, в соответствии с "дорожной картой" по повышению доступности энергетической инфраструктуры, предусмотрен упрощённый порядок государственной регистрации права собственности на такие объекты.





"AK&M" от 27.03.2018