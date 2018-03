Нафтогаз обвинил Газпром в отказе выполнять решения Стокгольмского арбитража

Газпром отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража относительно поставки и транзита газа через Украину. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам переговоров с Газпромом, состоявшихся на прошлой неделе.



"Во время встречи российский газовый монополист объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение по контракту на поставку, которое трибунал принял в декабре прошлого года. Газпром также не подтвердил, что заплатит $2.6 млрд согласно февральскому решению по транзитному делу", - говорится в сообщении.



В то же время российская компания предложила внести изменения в контракты или разорвать их и таким образом отменить решения трибунала. Оба варианта являются прямым нарушением и пренебрежением решениями Стокгольмского арбитража, считают в украинской компании. Нафтогаз считает такую позицию неприемлемой и отклонил предложения Газпрома.



Стороны договорились провести ещё один раунд переговоров в апреле. Нафтогаз ожидает ответа Газпрома на запрос по пересмотру тарифа и использованию украинской ГТС для транзита российского газа в ЕС после окончания действующего контракта в 2019 году.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.





"AK&M" от 27.03.2018