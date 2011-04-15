Дайджест газеты "Ведомости" от 28 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 марта 2018 года.





ГОРЕ ПОРОЗНЬ



Власть и общество в России умеют быть вместе в радости, но не в горе.



Можно верить заявлениям властей о подъеме экономики, о мощи оружия, о росте уважения к России в мире (соцопросы показывают, что это так). Но уровень доверия общества к словам руководства рефлекторно падает до нуля, когда речь идет о масштабах трагедий, подобных кемеровской, ходе расследования и обещаниях наказать виновных.



Власть слишком много сделала для того, чтобы создать эту пропасть, и непохоже, чтобы у нее были рецепты восстановления этого доверия - если, конечно, у нее в принципе есть в этом необходимость.



События в Кемерове должны подтолкнуть власть к пониманию, что это именно необходимость.





ОБМАНУТЬ "БОЛЬШОГО БРАТА"



Cистемы биометрического распознавания лиц - новая реальность жизни россиян. Можно ли их обмануть?



С 1 июля должна заработать единая биометрическая система, с помощью которой банки смогут удаленно подтверждать личность клиента и выдавать ему кредит. Москва и Санкт-Петербург должны оснастить метро, аэропорты и вокзалы видеокамерами с системами распознавания лиц. Но распространение новой технологии может спровоцировать новые способы взлома - теперь уже личности человека. Обман биометрических алгоритмов преследует две основные цели - мошенники либо пытаются обмануть систему, чтобы она не распознала их в принципе, либо же чтобы приняла за другого человека, рассказывают опрошенные "Ведомостями" разработчики биометрических решений.





ЦБ ПОДЕЛИТСЯ УБЫТКАМИ



ЦБ хочет взыскивать с собственников рухнувших банков и страховых компаний убытки от их санации. Идея неоднозначная, считают эксперты.



ЦБ хочет разделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками, предъявив им упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление. Это следует из подготовленных Минфином и ЦБ ко второму чтению в Госдуме поправок в закон "О банкротстве". Документ находится на межведомственном согласовании. "Ведомости" ознакомились с ними.



Определяться величина убытков будет исходя из того, что ЦБ мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора. При этом ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной.





РОССИЯ РАСПРОБОВАЛА



Смартфон Xiaomi уступил только признанному лидеру российского рынка - iPhone SE. Этому помогла распродажа, устроенная "Мегафоном".



Китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 5a в феврале занял 2-е место по продажам в России - после iPhone SE 32 Гб, следует из материалов партнера нескольких производителей электроники; данные подтвердил сотрудник одного из ритейлеров. В феврале продано чуть более 67 000 Redmi Note 5a - против примерно 29 000 в январе, следует из отчета, с которым ознакомились "Ведомости": смартфон Xiaomi занял место Samsung Galaxy J1. В январе в России было продано 76 000 Galaxy J1, в феврале продажи снизились примерно до 61 500.



Galaxy J1 дешевле Redmi Note 5a: на "Яндекс.Маркете" цена корейского аппарата в среднем 6600 руб., а китайского - около 7500 руб. Из отчета также следует, что 1-е место по штучным продажам осталось за iPhone SE. Самым продаваемым смартфоном в России он стал летом прошлого года.





США НАНОСЯТ УДАР



США хотят нанести удар по лидерским амбициям Китая. Они могут ввести пошлины против его робототехники и авиации, ограничить передачу технологий.



Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью до $60 млрд в год. Пока не известно, каких именно. Но аналитики считают, что за пошлинами стоит желание Белого дома помешать реализации стратегии Пекина "Сделано в Китае 2025".



Ее цель - сделать ряд китайских компаний мировыми лидерами в таких отраслях, как робототехника, полупроводники и авиация.



Ключевым элементом стратегии было партнерство китайских компаний с зарубежными и покупка иностранных технологий. Ожидается, что против этих китайских компаний и будут направлены меры США.





"НА ИНВЕСТОРАХ ЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДУМАТЬ, ЧЕМУ СПОСОБСТВУЮТ ИХ ДЕНЬГИ





Какие "греховные" активы останутся без инвестиций Фонда Церкви Англии под управлением Лоретты Мингеллы.



Никакого рок-н-ролла, наркотиков и секса. Фонд Церкви Англии не имеет права инвестировать в производителей оружия, порнографии, алкоголя, табака и целый ряд других бизнесов.



Но эти ограничения не мешают церковному инвестфонду из года в год показывать впечатляющие результаты. 15 лет подряд им управлял сэр Андреас Уиттам Смит, один из основателей газеты The Independent. В прошлом году он подал в отставку, задав высокую планку. За 2016 г. фонд показал доходность 17,1%.



Вместо Смита первым комиссаром, который считается одним из самых влиятельных мирян в церкви, в ноябре прошлого года стала Лоретта Мингелла. Также она член генерального синода (верховный орган Англиканской церкви) и архиепископского совета.



Мингелла осмотрелась на новом месте и на прошлой неделе раздала первые интервью СМИ.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.03.2018