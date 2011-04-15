Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 марта 2018 года



ТОРГОВЦЕВ ГОСЗАКАЗОМ ГОТОВЯТ К ОТБОРУ

РЫНКУ ГОСЗАКУПОК НЕ НРАВЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ НА НЕМ



Как стало известно "Ъ", Минфин собирается внести в правительство проект единых требований к электронным торговым площадкам (ЭТП). По ним будут отобраны операторы для электронных процедур госзакупок, приватизации госактивов, продажи конфиската и имущества банкротов. Ряд требований - и сам запуск отбора до буксующего перевода финансовых расчетов с ЭТП на спецсчета в банках - вызвали протесты игроков рынка.





ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ПОРТИТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ

ПОЛИТИКА "КОЛИЧЕСТВЕННОГО СМЯГЧЕНИЯ" ФРС И ЕЦБ, ВОЗМОЖНО, ВООБЩЕ НЕ ИМЕЕТ АЛЬТЕРНАТИВ





Из двух нестандартных денежно-кредитных политик (ДКП), применяемых в США, Японии, ЕС и Великобритании, "количественного смягчения" (QE) и политики отрицательных ставок, лишь первая, по всей видимости, не теряет эффективности во времени - отрицательные ставки, напротив, работают относительно недолго. К такому выводу приходят экономисты швейцарского HEI, анализировавшие воздействие двух нестандартных ДКП на ВВП и инфляцию в этих странах.





"КАЛАШНИКОВ" ПОКУПАЕТ СЕБЕ "МОЛНИЮ"

ЧТОБЫ СПАСТИ ЕЕ ОТ БАНКРОТСТВА



Как стало известно "Ъ", концерн "Калашников" выкупит у госкорпорации "Ростех" 60% акций научно-производственного объединения (НПО) "Молния", участвовавшего в создании орбитального космического корабля "Буран". Сумма активно поддержанной правительством сделки пока не раскрывается. Продажа блокпакета предприятия частному инвестору должна помочь "Молнии" выйти из кризиса и в перспективе участвовать в создании нового многоразового челнока.





ФСБ НАШЛА ИСТОЧНИКИ НЕЦЕЛЕВЫХ РАСХОДОВ В МЧС

СРАЗУ ДВА ЭКС-НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТОВ СПАСАТЕЛЬНОГО ВЕДОМСТВА ОКАЗАЛИСЬ ПОД СЛЕДСТВИЕМ





Как стало известно "Ъ", по обвинению в нецелевом использовании более 1,7 млрд бюджетных рублей в СИЗО оказался бывший директор департамента развития МЧС Александр Томашов. Деньги, которыми, по версии СКР, незаконно распорядился господин Томашов, предназначались для закупки самолетов-амфибий Бе-200, но были потрачены на другую пожарную технику. Ранее в рамках этого расследования был задержан экс-глава финансово-экономического департамента МЧС Раис Ахмадеев, но после дачи показаний на коллегу он оказался под домашним арестом.





ВАГОНЫ РЖД ОТПРАВЯТ ПО ТАРИФУ

ФАС ХОЧЕТ РЕЗКО УДЕШЕВИТЬ УСЛУГИ ФГК



ФАС предлагает снизить на 30-40% цену предоставления вагонов входящей в ОАО РЖД и одной из крупнейших в стране Федеральной грузовой компании - под дешевые грузы на внутреннем рынке. Идея призвана не только увеличить доступность вагонов, но и способствовать завершению приватизации в сегменте оперирования. Действительно ли речь идет о продаже ФГК или в ФАС просто говорят о ее исчезновении с рынка в силу утраты автономии, чиновники не поясняют. Участники рынка и эксперты критикуют предложения ФАС, обвиняя службу в "разваливании конкурентного сегмента рынка".





МИКРОФИНАНСИСТЫ ВЫРАСТИЛИ ДОЛГИ

40% ЗАЙМОВ ПРОСРОЧЕНО



В 2017 году микрофинансовые организации (МФО) добавили на свои балансы почти 15 млрд руб. просроченной задолженности, это половина прироста объема портфеля, свидетельствуют данные "Эксперт РА". Эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась по бухгалтерским причинам - в связи с новыми требованиями Банка России к резервам по проблемным долгам. В текущем году МФО будут пытаться распродать эти просроченные долги, коллекторы готовы купить их недорого.





ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ ЖДУТ НА ГРАНИЦЕ

ТАМОЖНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕРЯТЬ ЧАСТЬ ПОСЫЛОК ИЗ КИТАЯ



Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Федеральной таможенной службе (ФТС) начать проверки посылок с покупками из-за рубежа на предмет наличия в них несертифицированных детских товаров. Отсутствие сертификации широко распространено среди китайских товаров, которые в таких случаях необходимо возвращать, полагают в АКИТ. Такое решение повысит прибыль отечественных интернет-магазинов, но может создать проблемы для граждан, считают эксперты.





СЕВЕРНЫЕ МОРЯ ЖДУТ ГРУЗОПОТОКА

ПОРТОВЫЕ МОЩНОСТИ ДОЛЖНЫ ПРИРАСТИ К 2020 ГОДУ



Согласно принятым правительством "дорожным картам", в Дальневосточном бассейне и Восточной Арктике портовые мощности к 2020 году вырастут на 22% - до 251,3 млн тонн, а на Балтике и в Западной Арктике - на 6,5%, до 149,4 млн тонн. По оценке авторов "дорожных карт", потребность в портовых мощностях на Балтике и в Западной Арктике через два года по базовому сценарию составит 25,8 млн тонн, что соответствует текущим планам, а в Дальневосточном бассейне и Восточной Арктике запланированных инвестпроектов хватит лишь в том случае, если ограничения железнодорожной инфраструктуры продолжат сдерживать рост спроса на портовые мощности, иначе возможен дефицит.





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"AK&M" от 28.03.2018