НБУ отказал белорусскому банку в покупке "дочки" Сбербанка на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) отказался согласовать покупку белорусским Паритетбанком украинской "дочки" Сбербанка. Об этом сообщается на сайте НБУ.



Такое решение принято НБУ в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.



НБУ сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.



В марте прошлого года Герман Греф сказал, что Сбербанк ищет варианты для ухода с украинского рынка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.





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