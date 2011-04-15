Rothschild предложила Казахстану проводить pre-IPO компаний, отобранных для приватизации

Финансовая группа Rothschild, которая консультирует центробанк Казахстана, рекомендовала включить в программу приватизации продажу акций стратегическим инвесторам перед их размещением на фондовом рынке. Об этом сообщает Reuters.



Казахстанский госфонд Самрук-Казына планирует снизить долю участия в таких компаниях, как авиаперевозчик Air Astana, добытчик урана Казатомпром и нефтедобытчик Казмунайгаз (КМГ).



Джованни Сальветти, глава представительства Rothschild в России и странах СНГ, сказал Рейтер, что его компания предложила проводить "стратегические продажи" акций крупных компаний, отобранных для приватизации.



"Мы поделились этой идеей с высокопоставленными чиновниками, и они могут рассмотреть такую возможность для некоторых компаний, если будет предложена справедливая цена. По нашему мнению, продажи pre-IPO можно провести в этом году, тогда как сами IPO - некоторое время спустя", - сказал Сальветти в интервью Рейтер.



По мнению Сальветти, флагманский авиаперевозчик Air Astana является одной из компаний, наиболее подготовленных к первичному публичному размещению акций.





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