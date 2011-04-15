Китайская CEFC планирует продать активы на $3.2 млрд

Китайская энергетическая корпорация CEFC хочет продать весь свой портфель недвижимости стоимостью более 20 млрд юаней (около $3.2 млрд). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Bloomberg.



По информации издания, на продажу выставлены почти 100 объектов недвижимости, включая штаб-квартиру в престижном районе Шанхая и кондоминиум в Trump Tower, а также офисные помещения, отели, жилые и промышленные объекты.



В последнее время CEFC подвергается все более пристальному контролю со стороны правительства. Власти КНР ведут расследование в отношении главы корпорации Е Цзяньмина. 20 марта стало известно, что он собирается покинуть правление компании и выйдет из числа её акционеров.



Напомним, CEFC собирается стать акционером российской Роснефти. Корпорация собирается купить долю 14.16%, при этом в середине марта стало известно, что CEFC отложила сделку с Роснефтью.



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