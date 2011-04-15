ОПЕК и РФ готовят долгосрочное соглашение по нефти

Саудовская Аравия и Россия работают над историческим долгосрочным пактом, который может на многие годы продлить контроль над мировыми поставками нефти крупными экспортёрами. Об этом сообщил саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман сообщают "Вести.Экономика".



"Мы работаем над тем, чтобы перейти от годового соглашения к соглашению на 10–20 лет", - сказал наследный принц в интервью. По его словам, у сторон есть широкое соглашение, но подробности ещё необходимо определить.



Россия, которая не входит в ОПЕК, работала вместе с картелем из 14 стран во время перенасыщения рынка нефти, но сделка на 10-20 лет между сторонами станет беспрецедентной.



Крупнейший производитель нефти в составе ОПЕК Саудовская Аравия призывала Россию и другие страны, не входящие в ОПЕК, помочь справиться с переизбытком нефти на рынках, когда цены на нефть рухнули со $100 за баррель в 2014 году до уровня ниже $30 в 2016 году.



Цены сырой нефти с тех пор восстановилась до $70, но быстрорастущий объем производства у сланцевых производителей нефти в США не дал ценам на нефть вырасти ещё сильнее.









"AK&M" от 28.03.2018