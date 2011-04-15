Роснефть и Катар расширяют сотрудничество в сфере науки и образования

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и президент по научно-исследовательским разработкам Катарского фонда образования, науки и социального развития (Qatar Foundation) Файзал Альсуваиди подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



Деятельность Катарского фонда в области научных исследований и разработок включает такие проекты как Катарский парк науки и технологий (Qatar Science and Technology Park), один из ведущих наукоградов мира, который обеспечивает специальные экономические условия для предприятий, занятых разработкой и коммерциализацией новых технологий, в том числе в энергетической сфере. Резидентами Парка являются научно-технические филиалы и дочерние предприятия крупнейших нефтегазовых компаний мира.



Катарский фонд также курирует деятельность расположенных поблизости с Катарским парком науки и технологий филиалов ведущих западных и катарских университетов на территории "Города Образования", что обеспечивает связь академической науки и образования с технологическими инновациями и практическими промышленными разработками и исследованиями в Катаре.



В соответствии с условиями подписанного соглашения стороны планируют организовать повышение квалификации и переподготовку российских и катарских специалистов и инженеров в образовательных учреждениях, курируемых Катарским фондом, а также в ведущих российских вузах - партнёрах Роснефти с целью обеспечения кадров знаниями и компетенциями соответствующими современным тенденциям развития научно-исследовательской сферы, включая проведение семинаров, конференций и круглых столов по актуальным тематикам отрасли с привлечением лучших международных экспертов в нефтегазохимической и других технологических областях.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 28.03.2018