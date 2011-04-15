Райффайзенбанк выступил организатором синдицированного кредита для Актюбинской медной компании на сумму $250 млн

Райффайзенбанк принял участие в предэкспортном синдицированном кредите на сумму $250 млн для ТОО "Актюбинская медная компания" (АМК, Казахстан), входящей в Группу "Русская медная компания" (РМК). Об этом говорится в сообщении банка.



Кредит предоставлен на 5 лет и обеспечен залогом имущественных прав на экспортную выручку и гарантиями первого требования, предоставленными материнской холдинговой компанией, производственными и торговыми компаниями Группы РМК.



В сделке участвовали одиннадцать международных финансовых учреждений. Райффайзенбанк выступил одним из кредиторов и организаторов сделки.



Средства предоставлены АМК для рефинансирования существующей задолженности и на общие корпоративные нужды.



АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.



Чистая прибыль Райффайзенбанка по РСБУ за 2017 год составила 23.2 млрд руб.



Активы Райффайзенбанка на 1 февраля 2018 года составили 922 млрд руб.



"AK&M" от 28.03.2018