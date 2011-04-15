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28/03/2018
16:45

AkzoNobel продаёт производство специализированных химикатов Carlyle Group и GIC

AkzoNobel собирается продать 100% долю в бизнесе по производству химикатов специального назначения (Specialty Chemicals) компаниям Carlyle Group и GIC. Об этом сообщается в пресс-релизе AkzoNobel.

Стоимость продаваемых предприятий составит 10.1 млрд евро.
Согласно балансовому отчёту на конец года, AkzoNobel ожидает получить денежные средства в размере 8.9 млрд евро. С учётом затрат на разделение и завершение сделки, а также выполнение иных ранее анонсированных обязательств, чистый доход от сделки оценивается приблизительно в 7.5 млрд евро. Большая часть дохода будет распределена акционерам. О дополнительных подробностях будет объявлено позже, отмечается в сообщении.

В соответствии со стратегией компании, о которой было объявлено в апреле 2017 года, в результате сделки будет сформировано два высокоэффективных специализированных бизнеса: "Краски и покрытия" и "Химикаты специального назначения".

Завершение сделки ожидается до конца 2018 года.
Правление и наблюдательный совет пришли к заключению, что продажа бизнеса Carlyle Group и GIC по частному соглашению наилучшим образом соответствует интересам AkzoNobel, Specialty Chemicals, заинтересованным сторонам, сотрудникам, акционерам и клиентам. Сделка является результатом тщательного изучения правлением и наблюдательным советом AkzoNobel двух вариантов: разделение бизнеса или продажа по частному соглашению.

Для завершения сделки необходимо выполнение ряда стандартных условий, включая одобрение контролирующими органами и консультации с представительными органами сотрудников. Одобрение акционеров на разделение бизнеса было получено в ходе внеочередного собрание акционеров 30 ноября 2017 года.


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