PPF купит активы Telenor

Группа PPF достигла договорённости с группой Telenor о приобретении 100% её телекоммуникационных активов в странах Центральной и Восточной Европы, а именно - в Венгрии, Болгарии, Черногории и Сербии (Telenor CEE). Об этом говорится в сообщении PPF.



Общая сумма сделки составляет $2.8 млрд евро (около 27 млрд норвежских крон) на основе enterprise value. Сделка, таким образом, является крупнейшей в секторе телекоммуникаций в регионе Центральной и Восточной Европы с 2011 года.



Группа PPF приобретает ведущих операторов мобильной связи в Венгрии, Болгарии, Черногории и Сербии, которые до сих пор полностью принадлежали компании Telenor, а также сервис-провайдера в области технологий - Telenor Common Operation. Активы Telenor в Центральной и Восточной Европе принесли в 2017 году около 9% дохода (11.8 млрд норвежских крон) Группы Telenor и 8% (4.1 млрд норвежских крон) EBITDA Группы Telenor в прошлом году. Telenor CEE обслуживает более 9 млн клиентов, в компании работает в указанных выше странах около 3.5 тыс. человек.



"Благодаря этой сделке к телекоммуникационному портфелю Группы PPF добавятся ещё четыре страны. Таким образом мы осуществляем свой долгосрочный план - стать одним из релевантных европейских операторов; мы намерены использовать наш опыт, чтобы укрепить свои позиции на рынке", - сообщил акционер Группы PPF, ответственный в руководстве PPF за сектор телекоммуникаций Ладислав Бартоничек, цитируемый в сообщении.



Финансовыми консультантами PPF по этой сделке выступали компаниии Societe Generale и BNP Paribas.



К финансированию сделки на сумму 3.025 млрд евро были привлечены банки BNP Paribas Fortis SA/NV (BNPP), Credit Agricole CIB (CACIB), Erste Group Bank, HSBC Bank plc (HSBC), Societe Generale (SocGen) и UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (Unicredit) в роли глобальных координаторов и ведущих организаторов.



Societe Generale является агентом финансирования, а Komercni banka - агентом для обеспечения.



White & Case и KPMG предоставляли юридические консультации по сделке на стороне PPF, а Allen & Overy - на стороне банков.



Данное финансирование сделки представляет собой крупнейший синдицированный кредит в странах Центральной и Восточной Европы с 2011 года.



Группа PPF - крупнейшая частная инвестиционная группа в Центральной и Восточной Европе, управляющая активами стоимостью около 35 млрд евро. PPF инвестирует в различные отрасли экономики, в том числе банковский сектор, потребительское кредитование, недвижимость, добычу полезных ископаемых и телекоммуникации.



Telenor Group - глобальный оператор телекоммуникационных услуг, обслуживающий 178 млн клиентов в 12 странах Скандинавии, Центральной и Восточной Европы и Азии.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"