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28/03/2018
17:24

В весенне-летний период в Крым будут осуществляться 67 авиарейсов

В аэропорту "Симферополь" с 25 марта 2018 года действует весенне-летнее расписание полётов. Об этом сообщил Ростуризм. Впервые в истории авиаузла рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям.

В весенне-летнюю навигацию возобновляется авиасообщение с Краснодаром, Белгородом, Мурманском, Хабаровском, Иркутском, Волгоградом, Томском, и другими городами, которое не осуществлялось в зимний период.

Также этим летом будут открыты новые направления, рейсы по которым из Симферополя никогда прежде не выполнялись: Тамбов, Саранск, Нальчик, Махачкала, Владикавказ, Ульяновск, Астрахань, Псков и Ноябрьск.

Кроме того, возобновится авиасообщение со Ставрополем и Грозным, которое не осуществлялось в последние годы.

Летом самая широкая маршрутная сеть из аэропорта "Симферополь" представлена у авиакомпании Nordwind. Авиаперевозчик соединит Крым с Омском, Хабаровском, Новокузнецком, Челябинском, Кировом, Казанью, Оренбургом и ещё 20-ю городами России, а частота рейсов в Москву ("Шереметьево") увеличится до 4-х в день. В 2017 году авиакомпания осуществляла перелёты из Крыма по 25 направлениям.

Авиакомпания "Россия" свяжет Симферополь с Ростовом-на-Дону, Нижним Новгородом, Уфой, Пермью, Екатеринбургом и ещё 11-ю городами.

В 2017 году из аэропорта "Симферополь" перелёты выполняли 15 авиакомпаний по 63 направлениям.

"Крым является одним из самых популярных курортов у россиян как в "высокий" летний период, так и в межсезонье. По данным агрегаторов туристических предложений, при поиске места отдыха до 40% российских туристов выбирают поездки на полуостров. Открытие новых рейсов и возобновление авиасообщения с городами, куда не осуществлялись полёты в зимний период, позволят сделать путешествия в Крым для граждан РФ ещё более доступными", - говорит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, цитируемый в сообщении.


"AK&M" от 28.03.2018
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