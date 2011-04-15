Заполярный филиал Норникеля завершает реконструкцию скипового ствола N 3 на руднике "Таймырский"

В Заполярном филиале Норникеля завершается модернизация оборудования подъемного комплекса скипового ствола N 3 рудника "Таймырский". Об этом говорится в сообщении компании.



Реализация проекта направлена на стабильную и безаварийную работу по подъему горной массы с глубины 1345 метров. Запуск комплекса на полную мощность позволит компании увеличить добычу руды с 3.6 до 4.4 млн т в год. Стоимость капремонта превышает 4 млрд руб.



Модернизация скипового ствола велась в два этапа. На первом этапе, завершившемся в 2013 году, была обновлена южная часть ствола. Второй этап начался в 2017 году, он предусматривает перевооружение северной части.



На данный момент существенный объём строительно-монтажных работ завершен. Башенный копер скипового ствола (надшахтное здание) высотой более 84 метров оснащен современным оборудованием: вибрационными питателями и конвейерами для транспортировки руды, системами управления и контроля. Отечественная скиповая подъёмная машина заменена на новую, производства Siemag Tecberg (Германия). Мощность привода составляет 6.3 МВт.



Техническое перевооружение скипового ствола N 3 проведено в соответствии с графиком и в максимально сжатые сроки благодаря слаженной работе всех участников процесса, включая проектный офис по реализации проектов рудника "Таймырский", специалистов предприятия, поставщиков оборудования и подрядную организацию "Норильскникельремонт".



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



"AK&M" от 28.03.2018