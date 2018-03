Фармстандарт будет реорганизован в форме выделения из него нового АО

Акционеры АО "Фармстандарт" 15 марта на внеочередном собрании приняли решение о его реорганизации в форме выделения из него нового АО "Вектор - БиоФарм". Об этом говорится в сообщении компании.



Формирование имущества вновь создаваемого общества осуществляется в основном за счет непрофильных активов и денежных средств Фармстандарта. При этом инвестиционная деятельность определена в качестве основной для АО "Вектор - БиоФарм". Регистрация нового юридического лица ожидается в июле текущего года.



"Выделение непрофильных активов позволит компании "Фармстандарт" сосредоточиться на ведении своего основного вида деятельности - производстве лекарственных препаратов", - отмечает генеральный директор Фармстандарта Григорий Потапов, цитируемый в сообщении.



Поскольку немногим ранее в результате изменений состава участников Augment Investments Limited - контролирующего акционера Фармстандарта, Егор Кульков утратил статус бенефициара АО "Фармстандарт", по итогам проводимой реорганизации единственным бенефициаром для обеих компаний будет являться Виктор Харитонин.



ПАО "Фармстандарт" (ИНН 0274110679) - отечественная фармацевтическая компания, основанная в 2003 году. Фармстандарт выпускает более 250 наименований лекарственных средств, в том числе Арбидол, Компливит, Пенталгин, Флюкостат, Фосфоглив, Амиксин, Афобазол, Растан и Биосулин. Производственную мощность группы компаний "Фармстандарт" обеспечивают четыре завода по производству лекарственных средств: ОАО "Фармстандарт-Лексредства" (Курск), ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" (Уфа), ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" (Томск), ПАО "Фармстандарт-Биолек" (Харьков, Украина), завод медицинского оборудования ОАО "ТЗМОИ" (Тюмень), а также ООО "Фармстандарт", осуществляющее закупку и поставку сырья для дальнейшего выпуска фармацевтической продукции на производственных площадках заводов, входящих в состав ГК "Фармстандарт". Структура акционеров: Augment Investments Limited, The Bank of New York International Nominees, ОАО "Фармстандарт-Лексредства".



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "Фармстандарт" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 7.7% до 1.35 млрд руб. с 1.463 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.8% до 5.706 млрд руб. с 5.105 млрд руб., валовая прибыль - на 8.5% до 2.645 млрд руб. с 2.437 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 1.693 млрд руб. против 1.772 млрд руб. (-4%).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"