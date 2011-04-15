KVP GROUP покупает сеть ломбардов "Мосгорломбард"

Сеть ломбардов нового поколения KVP GROUP подписала соглашение с АО "ВТБ Капитал Управление активами" о покупке сети ломбардов "Мосгорломбард". Об этом говорится в сообщении KVP GROUP.



Сумма сделки рассчитана из показателя 1.3 от оборотных средств Мосгорломбарда. Партнёрство позволит создать одну из крупнейших сетей многофункциональных финансовых центров в ЦФО на базе Мосгорломбарда. В течение пяти лет KVP GROUP инвестирует в ломбардный бизнес более $100 млн.



Мосгорломбард основан в 1924 году. В 2006 году компания была акционирована, затем перешла в собственность Банка Москвы, и после присоединения Банка Москвы к ВТБ стала непрофильным активом группы ВТБ. На момент сделки сеть насчитывала 20 объектов в Москве и МО.



KVP GROUP планирует дополнить ассортимент Мосгорломбарда выдачей беззалоговых займов; займов под залог ПТС и недвижимости; скупкой драгоценных металлов; комиссионным магазином; приемом различных платежей и продажей билетов. Также, после принятия соответствующих нормативных правовых актов, в Мосгорломбарде будет доступна услуга получения займов под залог криптовалют.



Основной упор при развитии филиальной сети будет сделан на приобретение действующих сетей ломбардов, а также на развитие франчайзингового направления. В ЦФО компания сохранит уже узнаваемый бренд Мосгорломбард, в регионах будет использоваться распространенное наименование - КВП (Касса Взаимопомощи). Источниками фондирования будут выступать личные средства акционеров, а также заемный капитал. Сразу по завершению сделки генеральным директором Мосгорломбарда будет назначен Алексей Лазутин, председатель совета Национального Объединения Ломбардов.



Общий портфель ломбардного рынка составляет от 35 млрд руб. до 60 млрд руб. Более 90% рынка составляют займы, обеспеченные драгоценными металлами.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"