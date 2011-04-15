Новикомбанк участвует в организации финансирования проекта МС-21

Новикомбанк участвует в организации финансирования поставок для авиационной отрасли, проекта МС-21. Об этом говорится в сообщении банка.



Соглашение банка с "Авиакапитал-Сервисом" подразумевает организацию финансирования в сумме $3.8 млрд для осуществления поставки самолётов МС-21 отечественным авиакомпаниям.



МС-21-300 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный корпорацией "Иркут" совместно с холдингами Ростеха. В феврале Аэрофлот и Ростех утвердили условия поставки авиакомпании 50 таких самолётов до 2026 года. Лайнеры будут предоставлены авиаперевозчику в операционный лизинг через входящую в Ростех "Авиакапитал-Сервис". Сумма контракта превышает $5 млрд.



АО АКБ "Новикомбанк" (Москва, ИНН 7706196340) создано в 1993 году и специализируется на кредитовании крупных корпоративных клиентов и РКО юрлиц. Филиалы банка расположены в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти и Санкт-Петербурге, банк также имеет четыре дополнительных и два операционных офиса.



"AK&M" от 28.03.2018