ЛСР закрыла сделку по продаже ПО "Баррикада"

ПАО "Группа ЛСР" совершило сделку по продаже 100% своих акций АО "Производственное объединение "Баррикада" акционерному обществу "Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству". Об этом говорится в сообщении ЛСР.



Продажа предприятия - очередной шаг в реализации стратегии "Группы ЛСР" по оптимизации активов и фокусированию на основной и наиболее высокодоходной деятельности - девелопменте жилой недвижимости, подчеркивается в сообщении.



"Стратегия Группы ЛСР, разумеется, не предполагает полного отказа от бизнеса по производству стройматериалов, - заявил заместитель генерального директора Группы ЛСР Василий Кострица, цитируемый в сообщении. - Но она заставляет более пристально взглянуть на все наши производственные активы с целью их оптимизации и достижения максимальной эффективности на этом направлении. Полагаю, с продажей ПО "Баррикада" активную фазу оптимизации можно считать завершенной.



Стороны договорились не раскрывать финансовые параметры сделки.



ПАО "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491), основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В неё входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. Основным владельцем компании является Андрей Молчанов.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Группа ЛСР" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 26% до 85.182 млн руб. со 115.083 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 3.1 раза до 714.585 млн руб. с 231.23 млн руб., валовая прибыль - в 5 раз до 581.831 млн руб. с 94.524 млн руб. Прибыль до налогообложения упала в 18 раз до 8.726 млн руб. со 158.545 млн руб.



Прибыль ПАО Группа ЛСР по МСФО за 2017 год выросла на 73% до 15.871 млрд руб. с 9.163 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 30% до 138.494 млрд руб. со 106.524 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 33% до 36.845 млрд руб. с 27.75 млрд руб., операционная прибыль - на 60% до 22.444 млрд руб. с 14.031 млрд руб., валовая прибыль - на 18% до 33.941 млрд руб. с 28.745 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 61% до 20.288 млрд руб. с 12.598 млрд руб. Прибыль на акцию составила 154.51 руб. против 90.72 руб.







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