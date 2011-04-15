Годовое собрание акционеров ГК ПИК назначено на 28 апреля

Годовое собрание акционеров ПАО "Группа Компаний ПИК" назначено на 28 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 6 апреля 2018 года.



В ходе собрания акционеры утвердят годовой отчет, изберут совет директоров, утвердят аудитора.



ПАО "Группа компаний ПИК" (ИНН 7713011336) основано в 1994 году и является крупнейшим девелопером в области жилой недвижимости. Группа концентрируется на проектах в Москве и Московской области и активно развивает проекты в других российских регионах. Основная деятельность компании - девелопмент, строительство и продажа жилой недвижимости, преимущественно в сегменте массового жилья. Основной акционер компании - Сергей Гордеев (74.6% акций). По итогам 2017 года группа может продать 1.7-1.9 млн кв. м жилья на 190-200 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "Группа компаний ПИК" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 15% до 2.009 млрд руб. с 2.378 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 2.1 раза до 5.88 млрд руб. с 2.812 млрд руб., валовая прибыль - в 2.7 раза до 4.865 млрд руб. с 1.78 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 2.523 млрд руб. против 2.698 млрд руб. (-6.5%).





"AK&M" от 28.03.2018