В Rambler Group обновлен кадровый состав

В рамках объединения Rambler&Co, кинотеатров "СИНЕМА ПАРК" и "Формула Кино", а также издательской группы "Азбука-Аттикус" в единой структуре произошло обновление в кадровом составе. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, с 1 марта 2018 года Марина Россинская назначена директором по развитию бизнеса Rambler&Co с прямым подчинением Дмитрию Сергееву, занимавшему эту должность ранее, а ныне перешедшему на позицию операционного директора Rambler Group. В новой должности она займется разработкой и реализацией эффективной стратегии развития ключевых продуктов компании, оптимизацией процессов внутри проектов холдинга, а также организацией продуктового взаимодействия всех подразделений объединенной структуры. В Rambler&Co М.Россинская занимала должность управляющего директора портала Rambler.ru, до этого - должность директора по продуктам. Перед приходом в Rambler&Co возглавляла направление посевных инвестиций фонда Maxfield Capital. Ранее в течение семи лет руководила развлекательными интернет-ресурсами российского медиахолдинга РБК.



Исполнительным директором по медиа Rambler&Co назначен Андрей Цыпер. В новой должности в сферу его ответственности войдет управление бизнесом медиа-проектов, их монетизация и стратегическое развитие. Он присоединился к команде Rambler&Co в 2013 году. В 2014 году возглавил департамент партнерских программ, затем занял должность заместителя исполнительного директора по медиа.



Должность управляющего директора портала Rambler.ru с 1 марта занимает Леонид Черный. В рамках новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие и операционное управление всеми вертикалями и сервисами портала. К команде Rambler&Co Л.Черный присоединился в августе 2015 года, заняв должность руководителя продуктов для бизнеса. В его обязанности входило построение партнерских взаимоотношений, разработка стратегии развития продуктов "Рамблер/Поиск" и "Рамблер/Топ100", руководство командами проектов. Ранее он работал в интернет-компаниях "Яндекс", Mail.ru и IT Territory.



Директором по продуктам Rambler&Co назначена Екатерина Текунова. В новой должности она продолжит развивать платформенные продукты, объединяющие все проекты группы компаний в общую экосистему, а также займется внедрением единых процессов продуктовой работы. Основными ее задачами на новой позиции станут внедрение общих принципов продуктового планирования, формализация единых требований к проектам, повышение эффективности разработки. Ранее в Rambler&Co Е.Текунова руководила кроссгрупповыми продуктами, а затем возглавила продуктовое развитие портала Rambler.ru и платформенных сервисов. До этого работала на позиции руководителя группы развития продуктов для разработчиков в компании "Яндекс".



Л.Черный и Е.Текунова продолжат подчиняться Марине Россинской в своих новых ролях.



Rambler Group - созданная в 2018 году группа компаний, объединяющая три крупных актива Александра Мамута - Rambler&Co, киносети "Синема Парк" и "Формула кино", а также издательскую группу "Азбука-Аттикус". Вертикально-интегрированная структура будет осуществлять полный цикл деятельности от создания контента (как в текстовом, так и в аудиовизуальном виде) до его дистрибуции, показа, а также технологической и маркетинговой поддержки, с возможностью максимального вовлечения аудитории посредством единой программы лояльности, соединяющей онлайн- и офлайн-продукты и сервисы. Генеральный директор структуры - Роман Линин.





"AK&M" от 28.03.2018