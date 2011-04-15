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28/03/2018
18:02

Experian объявил о готовности приобрести ClearScore

Компания Experian сообщила о готовности приобрести ClearScore. Об этом говорится в сообщении компании.

Сумма сделки составит 275 млн фунтов стерлингов ($385 млн). При этом возможна дополнительная выплата по результатам деятельности компании после совершения сделки. Для приобретения необходимо официальное одобрение Управления по защите конкуренции и рынкам, а также должны быть выполнены другие стандартные условия. Финансирование покупки осуществляется за счет существующих доступных кредитных ресурсов Experian.

Закрытие сделки ожидается в течение 2018 года, при возможном дополнительном вознаграждении в случае роста по сравнению с показателем базовой доходности за первый полный финансовый год владения.

По завершении сделки ClearScore вольется в направление Experian по работе с физическими лицами (Consumer Services Великобритания).

В результате приобретения ClearScore объединятся два известных быстрорастущих британских потребительских бренда, причем оба они сохранят свою идентичность. Активы и компетенции двух бизнесов гармонично дополняют друг друга.

Ожидается, что ClearScore получит пользу от обширных данных, аналитических компетенций и реализационных возможностей Experian, а культура Experian пополнится навыками ClearScore в развитии сбытовых услуг, привлекательных и легких в использовании, а также отличной адаптивности и способности поддерживать высокий уровень вовлеченности пользователей. Кроме того, ClearScore поможет Experian в достижении амбициозной цели - предоставлении услуг физическим лицам в мировом масштабе: недавно компания начала оказывать услуги в ЮАР.

ClearScore подбирает финансовые продукты частным лицам в соответствии с их потребностями, предлагает информационные услуги, направленные в том числе на повышение финансовой грамотности, а также предоставляет бесплатные кредитные отчеты, скоринги и подходящие пользователю финансовые предложения, такие как кредитные карты, потребительские кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты и другие услуги. На сегодняшний день благодаря модели бесплатной подписки ClearScore в Великобритании насчитывает более 6 млн пользователей.

ClearScore оказывает услуги частным лицам бесплатно, а доход получает от премий за рекомендации кредитных учреждений и других поставщиков услуг. ClearScore стремительно растет: расширяется ассортимент различных кредитных продуктов и услуг, предлагаемых через сайт организации, растет количество пользователей. За 2018 календарный год ClearScore, как ожидается, получит выручку в размере порядка $55 млн, что примерно на 50% больше, чем в 2017 году.



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