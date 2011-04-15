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29/03/2018
11:27

НОВАТЭК подписал дополнительное соглашение с правительством ЯНАО

ПАО "НОВАТЭК" подписало дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.

Дополнительное соглашение предусматривает финансовую поддержку коренного населения, социальных, образовательных и культурных проектов на территории ЯНАО в 2018 году.

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон отметил: "Ямало-Ненецкий автономный округ - основной регион деятельности НОВАТЭКа, и мы плодотворно и успешно сотрудничаем с руководством округа. В свою очередь, мы продолжим содействовать социально-экономическому развитию автономного округа, что соответствует нашим принципам устойчивого развития и социальной ответственности".

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м.

Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.

"AK&M" от 29.03.2018
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