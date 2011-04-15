Дайджест газеты "Ведомости" от 29 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 29 марта 2018 года.





ОБЫСКИВАЙ ЧУЖИХ, ЧТОБЫ СВОИ БОЯЛИСЬ



В России за 10 лет обыскан каждый 27-й дом.

За последние 10,5 года российские силовики получили от судов 1 976 021 разрешение на производство обыска или обследования жилища - это 96,32% от общего числа запросов, подсчитали аналитики "Международной Агоры", которая публикует в четверг доклад "Политические обыски: призрачная неприкосновенность". Нередко следователям удается получить такое разрешение постфактум. Общее число запросов увеличилось за этот период почти на 50%; применительно к 54 млн российских домовладений это означает, что за 10 лет в России был обыскан каждый 27-й дом.



И это лишь верхушка айсберга, отмечают авторы доклада: обыски и осмотры в нежилых помещениях - офисах, складах и т. п. - не требуют судебного разрешения, а данные о числе подобных вторжений нигде не публикуются.





БЕЗ ГОЛОСА, БЕЗ ИНТЕРНЕТА



В России появились тарифы без голосовой связи и интернета. Их подписчики общаются только в мессенджерах.



Сегодня "дочка" "Мегафона" "Скартел" (работает под брендом Yota) представит новую тарифную сетку, рассказал "Ведомостям" представитель компании: подписанные на новые тарифы абоненты смартфонов смогут полностью отказаться от голосовой связи и пользоваться только мобильным интернетом. А в Москве и Московской области можно будет отказаться и от мобильного интернета и платить "Скартелу" лишь за пользование мессенджерами.



По данным опроса EY, в феврале 8% россиян чаще пользовались для звонков мессенджерами, чем коммутируемым соединением, предполагающим набор номера; 31% опрошенных звонили через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону.





"МЕГАПОЛИС" КУРИТ БЕЗ КОНТРОЛЯ



Игорь Кесаев лишился контроля в дистрибуторе "Мегаполис". Зато доли увеличили Philip Morris и Japan Tobacco.



Голландская Megapolis Investment, основным акционером которой является бизнесмен Игорь Кесаев, уменьшила долю в Megapolis Distribution B.V. Это следует из годовой отчетности по МСФО последней.



Игорь Кесаев - номер 41 в списке богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes: его состояние оценивается $2,4 млрд. Megapolis Distribution, согласно "СПАРК-Интерфаксу", владеет 100% торговой компании "Мегаполис". Эта компания - эксклюзивный поставщик продукции крупнейших транснациональных табачных компаний - Japan Tobacco International, Philip Morris International и Imperial Tobacco Group. По данным аналитической компании Nielsen, эти три производителя занимали 66% российского табачного рынка в 2017 г.





"АВТОВАЗ" СКИНЕТ ДОЛГ



Renault и "Ростех" меняют 61,4 млрд рублей долга "АвтоВАЗа" на его акции. Второй этап рекапитализации крупнейшего в России автопроизводителя завершится до конца апреля.



"АвтоВАЗ" инициировал проведение допэмиссии по закрытой подписке, сообщила Renault. Ее цель - конвертация долга на 61,4 млрд руб. перед основными совладельцами - Renault и госкорпорацией "Ростех". Обе компании спишут долги в равных частях.



Грядущая сделка - основной шаг в процессе рекапитализации "АвтоВАЗа", начатом в декабре 2016 г. На первом в декабре 2016 г. Renault купила допэмиссию "АвтоВАЗа" на 26,1 млрд руб. На втором этапе планировалось конвертировать в акции долг перед совладельцами. Но произошла задержка.





"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2" УТЕКАЕТ ИЗ РУК ЕВРОКОМИССИИ



Поправок в Газовую директиву недостаточно для того чтобы отстранить "Газпром" от управления новой трубой, считает юридическая служба Совета ЕС.



В документе, датированном 26 марта ("Ведомости" ознакомились с его содержанием), эксперты указывают на несколько правовых коллизий, которые возникнут, если поправки Еврокомиссии в Газовую директиву будут утверждены.



Законопроект даст Еврокомиссии право требовать разделения функций поставщика и транзитера и допуска к трубе третьих сторон. Если документ будет утвержден, он может сказаться на проекте газопровода "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год, который предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.





"ВЫБИРАЙТЕ, КОГО ХОТИТЕ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЕГИПТЯНЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ"



28 марта вечером закончились трехдневные выборы президента Египта. Официальные результаты объявят 2 апреля. Но победитель известен заранее. Все сильные соперники действующего главы государства Абделя Фаттаха Ас-Сиси арестованы или добровольно снялись с выборов.



Абдель Фаттах ас-Сиси пришлось столкнуться с необычной задачей - как убедить людей участвовать в выборах, длящихся три дня, если их исход не вызывает сомнений, пишет WSJ. 150 общественных деятелей и восемь оппозиционных партий призвали бойкотировать выборы (графы "против всех" в бюллетенях нет).



Даже высокие показатели при низкой явке могут вызвать неловкость, подрывая утверждения о всенародной поддержке лидера. "Мне нужно, чтобы целый мир увидел, как мы идем <…> голосовать. Выбирайте кого хотите, главное, чтобы египтяне проголосовали", - Ас-Сиси сказал в прошлую среду.





ПРИНУЖДЕНИЕ К СПРАВЕДЛИВОСТИ



Публикация компаниями данных о зарплатных разрывах разжигает недовольство рядовых сотрудников, у которых появились основания требовать прибавки к жалованью.



Большая часть положений закона Додда - Франка, требующего среди прочего публиковать данные о зарплате руководства и обычных работников, изначально была нацелена на банки и фирмы с Уолл-стрит. Но оказалось, что зарплатные разрывы в крупных банках довольно скромны в сравнении с некоторыми другими отраслями.



Гендиректор компании - производителя консервов и соков Del Monte Абу-Газале в 2017 г. заработал в 1465 раз больше медианной зарплаты 39 000 сотрудников компании: $8,5 млн против $5833, согласно недавно опубликованным данным Del Monte. Но рекорд пока принадлежит автомобильной группе Aptiv (бывшая Delphi): в прошлом году ее гендиректор Кевин Кларк заработал $13,8 млн, что более чем в 2500 раз превышает медианную зарплату 130 000 сотрудников компании ($5464).





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 29.03.2018