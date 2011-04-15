Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 марта 2018 года



ЗАКУПКИ ГОСКОМПАНИЙ ВСЕ БЛИЖЕ К РЕФОРМЕ

МИНФИН ОТКАЗАЛСЯ ОБСУЖДАТЬ ПЕРЕНОС ЕЕ СРОКОВ



Вчера Минфин провел установочное совещание с крупнейшими госкомпаниями, которые недовольны принятыми в декабре поправками к закону об их закупочной деятельности (223-ФЗ). По итогам совещания создана еще одна рабочая группа по подготовке изменений закона. Подготовленные госкомпаниями поправки (есть у "Ъ") предполагают, в частности, перенос нового регулирования на год из-за неготовности участников системы закупок. Однако в министерстве заявили, что "вопрос переноса срока вступления в силу закона Минфином не рассматривается".





ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК НЕФТИ

С ПОМОЩЬЮ ФОНДА И ЦЕНТРА "РОСКОСМОС" ПОРАБОТАЕТ В ИНТЕРЕСАХ "ГАЗПРОМ НЕФТИ"





Как стало известно "Ъ", в рамках развития программы диверсификации "Роскосмоса" правительство поручило создать фонд поддержки ракетно-космической промышленности и центр компетенций по конструкторской разработке. Эти структуры призваны помочь предприятиям госкорпорации включиться в процесс импортозамещения оборудования в нефтегазовой сфере, прежде всего - с "Газпром нефтью". По данным "Ъ", к работе будет подключен и ВЭБ, который может профинансировать НИОКР в интересах компании.





СБЕРБАНК ВСТУПИЛ В "ДИАЛОГ"

БАНКИ ЗАВОДЯТ КОРПОРАТИВНЫЕ МЕССЕНДЖЕРЫ



Сбербанк приобрел контроль в компании "Диалог", которая занимается разработкой одноименного мессенджера для корпоративных клиентов. С помощью него банк планирует оптимизировать и обезопасить свои внутренние коммуникации, а также предложить этот продукт крупным клиентам и госсектору. Другие кредитные организации предпочитают использовать готовые решения, однако ряд банков не исключают разработку собственных сервисов для внутрикорпоративного общения.





RAMBLER РАСКРОЕТ OKKO

ВЛАДЕЛЕЦ "СИНЕМА ПАРКА" И "ФОРМУЛЫ КИНО" ПРИОБРЕЛ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР



Один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko вошел в Rambler Group Александра Мамута. Сделка стала безденежной: владевшая Okko компания Era Capital Екатерины Лапшиной получит миноритарную долю в Rambler Group, куда также входят киносети "Синема Парк" и "Формула кино". Онлайн-видео и кинопрокат, как правило, конкурируют между собой, предупреждают участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 29.03.2018