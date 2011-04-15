Повтор! Чистая прибыль Акрона по МСФО в 2017 году упала на 36% до $244 млн

Чистая прибыль Акрона по МСФО в 2017 году упала на 36% до $244 млн с $381 млн за 2016 год. Об этом говорится в сообщении Акрона.



Скорректированная чистая прибыль выросла на 9% до $225 млн с $205 млн.



Выручка компании в долларовом эквиваленте выросла на 21% до $1.617 млрд с $1.333 млрд.



Уровень рентабельности по EBITDA составил 32% против 33% за 2016 год.



Чистый долг вырос на 22% с $856 до $1.045 млрд.

Объём производства основной продукции составил 7.332 млн т, что на 13% выше аналогичного показателя за 2016 год.



Комментируя результаты деятельности, председатель совета директоров Александр Попов заявил: "В 2017 году мы приняли инвестиционную программу до 2025 года, в основе которой лежит дальнейшее наращивание мощностей и объёмов производства. Особенностью программы является её гибкость, которая обеспечивается наличием целого ряда относительно небольших с точки зрения капиталовложений проектов с достаточно короткими сроками реализации. В зависимости от конъюнктуры рынка у нас есть возможность комбинировать проекты и, тем самым, корректировать объем инвестиций в будущие годы. Благодаря этому мы сохраним фокус на выплате дивидендов при контролируемой долговой нагрузке".



Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия Группы расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж"). Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО "ВКК"), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО "Акрон" - North Atlantic Potash Inc. (NAP) - владеет разрешениями на геологические изыскания на 11 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). Акрон также владеет миноритарным пакетом акций (19.8%) в польской компании Grupa Azoty, одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.



Чистая прибыль Акрона по МСФО за 9 месяцев 2017 года упала до 10.135 млрд руб. с 21.423 млрд руб. годом. Выручка составила 69.289 млрд руб., что на 4% выше результата за аналогичный период 2016 года - 66.785 млрд руб.



"AK&M" от 28.03.2018