ЧТПЗ выкупил у "Римеры" 35% уставного капитала компании "Римера-Сервис" за 5.365 млрд руб.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) и АО "Римера" 27 марта заключили договор купли-продажи 35% уставного капитала ООО "Римера-Сервис" номинальной стоимостью 44.11 млн руб. Об этом говорится в сообщении ЧТПЗ.



Размер сделки в денежном выражении составил 5.365 млрд руб., срок оплаты - не позднее 13 июля 2018 года.



ООО "Римера-Сервис" (ЯНАО, город Ноябрьск, ИНН 7705907626) предоставляет услуги в области добычи нефти и природного газа. Ранее ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) владело 20% уставного капитала общества, а АО "Римера" - 80%.



ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, ИНН 7449006730) производит трубы различного сортамента. Его доля в объёме производства трубной продукции, выпускаемой в РФ, составляет около 17%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании чёрной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес группы представлен компанией "Римера".



Уставный капитал ЧТПЗ составляет 472.383 млн руб. и разделён на 472382880 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Компания Mountrise Limited (Кипр) владеет 51.9969% уставного капитала завода, АО "Первоуральский новотрубный завод" - 33.98689%, Bounceward Ltd. (Британские Виргинские острова) - 6.0055% (по состоянию на 1 сентября 2017 года).



Чистая прибыль группы ЧТПЗ за 2017 год по МСФО снизилась на 36.57% до 4.032 млрд руб. с 6.357 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.83% до 158.257 млрд руб. со 135.456 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 19.43% до 15.848 млрд руб. с 19.671 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 30.63% до 6.211 млрд руб. с 8.954 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 16% до 23.639 млрд руб. с 28.086 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ЧТПЗ за 2017 год по РСБУ сократилась в 3.95 раза до 1.058 млрд руб. с 4.182 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.32% до 116.091 млрд руб. с 99.807 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 33.39% до 7.897 млрд руб. с 11.855 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.54 раза до 1.581 млрд руб. с 5.599 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"