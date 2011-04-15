РЖД ищут новые механизмы привлечения инвестиций в крупные проекты

ОАО "Российские железные дороги" готово использовать новые механизмы привлечения инвестиций в крупные инфраструктурные проекты. Как сообщает пресс-служба компании, об этом заявил гендиректор - предправления РЖД Олег Белозёров, выступая на итоговом заседании коллегии Минэкономразвития РФ.



По его словам, в настоящее время компания актуализирует свою долгосрочную программу, предусматривающую ещё более высокие темпы роста и развития. Причём новые проекты, входящие в программу, должны реализовываться с опережением на 3-4 года, подчеркнул глава холдинга.



В связи с этим РЖД рассматривают различные инструментарии проектного финансирования, соответствующие лучшим мировым и отечественным практикам. Одним из таких инструментов является механизм инфраструктурной ипотеки. Схема этого механизма близка к существующим и активно использующимся в мировой практике схемам возвратного налогового финансирования, когда дополнительные налоги являются источником финансирования новых инфраструктурных объектов.



Ещё одним способом привлечения инвестиций, который инициировала сама компания, являются бессрочные облигации. "Бессрочные облигации дали бы нам возможность увеличить наши заимствования и снизить долговую нагрузку. Зарубежные инвесторы заинтересованы в таком механизме. Все необходимые изменения к закону готовятся ко второму слушанию в Думе, и мы надеемся, что данная инициатива будет поддержана", - отметил О.Белозёров.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



"AK&M" от 29.03.2018