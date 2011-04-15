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29/03/2018
11:33

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Лайтбанка

ЦБ РФ 29 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Лайтбанка (Москва). Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Проблемы у КБ "Лайтбанк" возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств банка и наличие основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ "Лайтбанк" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение и запрет на привлечение вкладов населения.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом ЦБ РФ от аннулирована лицензия на осуществление Лайтбанком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В КБ "Лайтбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "Лайтбанк" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

По величине активов на 1 марта 2018 года Лайтбанк занимал 425 место в банковской системе Российской Федерации

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