ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "АК Банка"

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АО "АктивКапитал Банк" ("АК Банк", Самара). Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.



В марте текущего года АО "АК Банк" был проведён ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Таким образом, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).



Кроме того, в деятельности АО "АК Банк" установлены неоднократные нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.



В "АК Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



АО "АК Банк" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



По величине активов на 01.03.2018 кредитная организация занимала 117 место в банковской системе Российской Федерации.





AK&M Антикризис