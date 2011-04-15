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29/03/2018
11:45

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "АК Банка"

ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АО "АктивКапитал Банк" ("АК Банк", Самара). Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В марте текущего года АО "АК Банк" был проведён ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Таким образом, в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Кроме того, в деятельности АО "АК Банк" установлены неоднократные нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

В "АК Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО "АК Банк" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

По величине активов на 01.03.2018 кредитная организация занимала 117 место в банковской системе Российской Федерации.


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