ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "УМУТ"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "УМУТ" (Республика Дагестан, Хасавюрт). Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



В деятельности НКО "УМУТ" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Кроме того, в IV квартале 2017 года НКО "УМУТ" было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов.



Банк России неоднократно применял в отношении НКО "УМУТ" меры надзорного реагирования.



Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации её деятельности.



В НКО "УМУТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



По величине активов на 1 марта 2018 года кредитная организация занимала 533-е место в банковской системе Российской Федерации. НКО "УМУТ" не является участником системы страхования вкладов.







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