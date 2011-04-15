Роснефть открыла офис Международного центра исследований и разработок в Катаре

ПАО "НК "Роснефть" открыло офис Международного центра исследований и разработок в Катаре, который станет полномасштабным представительством компании. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



Соглашение об открытии Центра было подписано в рамках визита главного исполнительного директора Роснефти Игоря Сечина в Доху. Международный центр исследований и разработок будет работать в Катарском парке науки и технологий (Qatar Science and Technology Park), находящимся под патронажем Катарского фонда образования, науки и социального развития (Qatar Foundation).



Одним из направлений взаимодействия Роснефти с Катарским фондом образования, науки и социального развития станет совместное финансирование приоритетных российских и международных научно-исследовательских разработок, в том числе за счет возможности венчурного финансирования. Кроме того, партнёры намерены развивать сотрудничество в сфере нефтегазового образования с целью интеграции двух научно-образовательных школ – российской и международной.



Центр будет разрабатывать инновационные решения в области производства конструкционных пластмасс, переработки газа, а также создания новых катализаторов, полимеров и масел. Особое место займут исследования в области интегрированного геологического и инженерного программного обеспечения, а также 3D-проектирования и моделирования в нефтегазопереработке и нефтехимии. Также будет осуществляться сотрудничество в области судостроения, в том числе предусматривающее возможность совместной проектной работы при строительстве судов и создании оборудования на судоверфи "Звезда".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 29.03.2018