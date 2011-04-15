Роснефть на 40% увеличила объём сейсморазведки на российском шельфе по итогам 2017 года

НК "Роснефть" в 2017 году выполнила рекордный объём сейсморазведки на российском шельфе. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



На 11 лицензионных участках было проведено более 46 тыс. погонных км сейсморазведочных работ методом 2D, что на 40% превышает показатели 2016 года.



Более 36.5 тыс. погонных км сейсморазведочных работ было выполнено на участках Арктического шельфа: Восточно-Сибирский-1, Южно-Чукотский, Северо-Врангелевский-1, Северо-Врангелевский-2, Анисинско-Новосибирский, Усть-Оленекский, Усть-Ленский, Притаймырский, Хатангский и Северо-Карский. Еще 9.7 тыс. погонных км - на шельфе Дальнего Востока (Центрально-Татарский участок), где также были проведены сопутствующие геологоразведочные работы (магнитометрические и гравиметрические исследования, батиметрическая съемка).



Для уточнения геологического строения перспективных объектов и планирования поискового бурения на 8 лицензионных участках арктического и дальневосточного шельфа в 2017 году выполнена сейсморазведка в объёме 5.8 тыс. кв. км методом 3D, что превышает показатели прошлого года на 44%. Результаты сейсмических исследований позволят принимать оптимальные решения по дальнейшим геологоразведочным работам на лицензионных участках компании.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 29.03.2018