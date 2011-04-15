Ингосстрах застраховал транспорт предприятия "Мосремонт"

СПАО "Ингосстрах" признано победителем в открытом конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Организатором конкурса выступило Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосремонт", говорится в сообщении компании.



По итогам конкурса был заключен контракт на страхование 140 транспортных средств, находящихся в управлении ГУП города Москвы "Мосремонт". Лимит страховой ответственности установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Помимо Ингосстраха в конкурсе принимали участие еще 3 крупные страховые компании.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

















"AK&M" от 29.03.2018